В селе Казанское Тюменской области ремонтируют акушерское отделение областной больницы

СЕГОДНЯ 18:52 2019-10-27T18:52:57+03:00

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В селе Казанское Тюменской области полным ходом идёт капитальный ремонт акушерского отделения областной больницы №14 имени В.Н. Шанаурина, в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на первом этаже здания «обоснуются» кабинеты приёма женской консультации, на втором этаже – два родильных зада и смотровая.

Также на втором этаже расположатся две палаты патологии, детская палата, ординаторская, три послеродовые палаты, которые работают по принципу «мать и дитя», пост акушерки, процедурный кабинет, молочная комната, столовая, кабинет УЗИ, душевая и другие необходимые помещения. Как отметила главный врач больницы Ольга Юрова, при планировке учли все нюансы, необходимые для комфорта мамы и ребёнка, и оказания им эффективной помощи.

- Капитального ремонта этого здания мы очень ждали — важно, чтобы женщины получали медицинскую помощь в достойных условиях. Это одна из задач национального проекта «Здравоохранение». Уверена, внешний вид и условия в отделении порадуют не только пациенток, но и их родных, - отметила Ольга Юрова.

Отметим, что ремонтные работы за счёт средств областного бюджета ведутся не только в акушерском отделении. Преображается и стоматологическое отделение, которое станет просторнее и удобнее для пациентов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Вспомогательные репродуктивные технологии помогают стать родителями бесплодным жителям Тюменской области. Это бесплатно, по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которая реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU