Бесплодные тюменцы могут стать родителями благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-27T18:44:14+03:00

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Вспомогательные репродуктивные технологии помогают стать родителями бесплодным жителям Тюменской области. Это бесплатно, по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которая реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По словам заведующей перинатальным центром областной больницы №4 Ларисы Васильевой, процедура ЭКО включает несколько этапов. Женщина и мужчина предварительно обследуются на предмет возможных патологий. По завершении всех предписанных доктором обследований и сданных анализов диагноз «бесплодие» либо подтверждается, либо опровергается.

– Готовность к программе ЭКО определяется специалистами областного перинатального центра, которые будут вести дальше наших пациентов. Необходимо знать и понимать, что есть и противопоказания к проведению данной процедуры, - отметила Лариса Васильева.

Дети, которые появились на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, – грандиозный прорыв в медицине. Благодаря науке тысячи женщин, которые не имеют физической возможности зачать малыша, воплотили в жизнь мечту стать матерью. Например, в 2018 году благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, которые применяются в рамках реализации национального проекта «Демография», на свет появились около 460 детей.

Согласно материалам нацпроекта «Демография», до 2024 года для российских пар, которые страдают бесплодием, проведут около 450 тысяч процедур ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования. В нацпроекте отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году вырастет с 1,62 до 1,7. Отметим, что сегодня на учёте в женской консультации Ишима с диагнозом «бесплодие» состоят более 150 человек. По состоянию здоровья не все могут стать участниками программы ЭКО, но те, кто может, свой шанс используют.

ИСТОЧНИК KP.RU