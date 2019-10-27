Нацпроект «Образование»: в Заводоуковском городском округе реализуется проект «Точка опоры»

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-27T18:30:55+03:00

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В Заводоуковском городском округе реализуется проект «Точка опоры», направленный на оказание бесплатных психолого-педагогических, методических и консультативных услуг родителям и семьям, которые хотят принять детей на воспитание в свои семьи. Консультации предоставляются в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», стартовавшего в регионе в мае 2019 года.

Задача проекта – создание в регионе системы комплексной психолого-педагогической помощи разным категориям родителей «Точки опоры», оказание 40 тысяч услуг родителям (заявителям) до конца 2019 года.

Благодаря проекту «Точка опоры» планируется сформировать многопрофильную команду исполнителей (психологи и педагоги ОУ, ПО, допобразования, психологи и педагоги учреждений социального развития, психологи здравоохранения и т.д.). Также планируется предоставить психологу автоматизированное рабочее место и региональный электронный ресурс для обработки данных.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», 1 сентября 2019 года губернатор Тюменской области открыл в Заводоуковске новую школу. Кроме учебных классов в здании на 90 человек, здесь оборудованы две лаборатории для занятий по робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию, «НаукоЛаб» для проведения опытов по естественно-научным предметам, мастерские по дереву и по металлу и мобильный лингафонный класс. Творческие навыки ребята смогут оттачивать в фото- и видеостудии и в студии звукозаписи.

ИСТОЧНИК KP.RU