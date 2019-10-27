В Тобольске обсудили вопрос конкретизации понятия «профессиональное образование»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-27T18:17:47+03:00

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Заседание межрегионального совета по профессиональному образованию Уральского федерального округа по теме «Новые региональные подходы к организации профессионального воспитания в системе среднего профессионального образования» состоялось на прошлой неделе в тобольском Дворце наместника. В мероприятии, которое прошло в рамках национального проекта «Образование», приняли участие представители исполнительных органов государственной власти и руководители колледжей и техникумов Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Ямала.

Современное развитие общества, новый «формат» абитуриентов и грядущие изменения на рынке труда требуют пересмотра и конкретизации понятия «профессиональное воспитание». Эти вопросы и обсудили на заседании, которое открыл начальник управления профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Руслан Гуляев.

По окончании пленарного заседания работа продолжилась в проектных группах. Участники обсудили составляющие профессионального воспитания, роль и место центра опережающей профессиональной подготовки в системе профессионального воспитания, а также новые подходы в воспитательной работе в колледжах и техникумах.

Также на заседании президиума межрегионального совета профессионального образования УФО заслушали итоги деятельности окружных методических объединений работников профессиональных образовательных организаций округа, которые готовят специалистов в области сервиса и туризма, а также техники и технологии строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU