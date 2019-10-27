СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-27T18:10:11+03:00

В Тюменской области проходит ключевое событие года в мире добровольчества региона

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Юбилейная областная обучающая смена для лидеров и руководителей добровольческого движения Тюменской области проходит на базе областного детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпийская ребячка» в рамках национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, мероприятие – ключевое событие года в мире добровольчества региона. История мероприятия насчитывает более 10 лет и является первым крупным образовательным событием в регионе.

Основная цель смены – обсуждение вопросов повышения качества подготовки лидеров и руководителей добровольческого движения Тюменской области, формирование и продвижение бренда добровольчества региона и формирование сообщества лидеров и руководителей добровольческого движения региона.

Участники во время смены найдут свой ответ на вопрос «Что такое добро?». Этот ключевой вопрос имеет большое значение для того, чтобы интегрировать волонтёров в единое сообщество. Оно определяет понимание их роли, как субъекта вовлечения окружения в сообщества волонтёров.

Отметим, что областная обучающая смена пройходит в формате открытого диалога участников с представителями органов государственной власти и крупных некоммерческих организаций.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Жители Тюменской области, участвующие в различных добровольческих проектах, смогут сообщить об этом потенциальному работодателю. С 2020 года систему «Добровольцы России» интегрируют с порталом «Работа в России».

На портале «Работа в России» содержится более 1 миллиона актуальных вакансий. Их отличительная особенность – в проверке Роструда. Теперь пользователи портала, ищущие работу, смогут увидеть еще одну графу. Она специально предназначена для описания своего опыта по реализации или участию в волонтерских проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU