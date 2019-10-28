Тюменцы не перестают верить мошенникам и «дарить» им деньги

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-28T07:01:29+03:00

За один лишь день произошло три случая краж с банковских счетов

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Тюменская полиция не перестает предупреждать граждан об опасности, связанной с телефонным мошенничеством, однако местные жители, в свою очередь, не перестают доверять преступникам. Так, за один только день было зарегистрировано три заявления от граждан о том, что они попали на уловки мошенников.

– В одном случае злоумышленник представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег он завладел реквизитами банковской карты и похитил 20 тысяч рублей. В другом случае неизвестный также представился сотрудником банка, но уже под предлогом подключения услуги «Кэшбек» похитил 122 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Также 26-летняя жительница Тюмени решила продать электрическую плиту на площадке одного из интернет-сервисов. В этот же день ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить товар и внести предоплату, чтобы объявление о продаже было снято. В ходе разговора мошенник убедил назвать ему данные банковской карты, с которой и похитил 13 тысяч рублей. По всем случая мошенничества возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU