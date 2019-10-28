2019-10-28T06:20:53+03:00
Происшествия

Тобольские студенты топором разрубили и похитили кабель с территории предприятия

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тобольские студенты похитили кабель. Фото - pixabay.com.Тобольские студенты похитили кабель. Фото - pixabay.com.
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В тобольскую полицию позвонил охранник одной из организаций города. Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются похитить кабель с территории предприятия. Выехавшие на место преступления сотрудники ДПС задержали двух молодых людей.

– Задержанные являются студентами одного из учебных заведений Тобольска, и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Злоумышленники сообщили, что проникли на охраняемую территорию, чтобы похитить силовой кабель. Его они планировали сдать в пункт приема металлов. Фигуранты перелезли через забор и при помощи топоров нарубили двухсотметровый кабель, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Как раз при попытке вынести похищенное они были замечены охранником организации. В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Рецидивистам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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