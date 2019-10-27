В рамках нацпроекта «Культура» в Тюменской области создан центр «Волонтёры культуры»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-27T17:47:07+03:00

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Презентация успешных добровольческих проектов состоится 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Историческом парке «Россия – Моя история». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в этот день любой желающий может последовать примеру и стать добровольцем, вступив в опорный центр «Волонтёры культуры», созданный в рамках нацпроекта «Культура».

Волонтёр культуры – человек с активной жизненной позицией, у которого есть желание помочь в реализации различных культурных проектов и принять участие в создании интересного и современного культурного пространства региона. В команду можно будет записаться с 18 часов до 00 часов, заполнив анкету на специальной тач-панели. Подробности можно получить по телефону: 8 (3452) 68-11-11, а также на сайте исторического парка.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что серебряные» волонтёры продолжают рассказывать тюменцам и гостям области об истории Тюмени в рамках нацпроекта «Демография». Участники смогли увидеть красивые исторические панорамы областного центра, бульвары и площади. Умело составленный маршрут, в котором передвижения на автобусе чередовались с пешими прогулками, позволило совершить увлекательное путешествие по Тюмени и узнать множество интересных фактов из жизни города.

Кроме того, в конце сентября прошёл заключительный этап регионального комплексного проекта «Школа волонтёра». В рамках проекта вели свою работу девять образовательных площадок по направлениям добровольчества. Главная задача сессии – расширить и укрепить структуру муниципальных представительств, основное направление – углубленное формирование у волонтёров Тюменской области компетенций по направлениям добровольчества.

ИСТОЧНИК KP.RU