Схватил за волосы, угрожал электродом: тюменец наведался на работу к возлюбленной

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-28T05:41:25+03:00

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В голышмановскую полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что сожитель угрожает ей убийством.

– Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка задержали 47-летнего мужчину. Как установили полицейские, подозреваемый пришел на работу к своей сожительнице. На почве ревности между ними произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник схватил потерпевшую за волосы и при помощи электрода угрожал убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменец угрожал своей супруге ножом, схватив ее за волосы. Мужчина систематически оскорблял свою возлюбленную.

ИСТОЧНИК KP.RU