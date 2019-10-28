Погода на 28 октября в Тюмени: днем сильной дождь

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-28T05:01:22+03:00

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Сегодня, 28 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночью ожидается сильный дождь, утром осадков не будет. Днем снова пойдет сильный дождь, который ближе к вечеру должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью будет +6, +7. Днем потеплеет до 5 градусов тепла. Максимальная температура в этот день – плюс 10 градусов. Вечером будет до +7. В этот день ожидается западный ветер 2-9 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Евфимия Нового, Солунского. Наши предки приметили, с какого числа в октябре пойдет снег, с того числа весна откроется в апреле. И еще говорили: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает».

ИСТОЧНИК KP.RU