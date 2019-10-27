В Аромашевском районе появился современный Фельдшерско-акушерский пункт

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-27T17:32:09+03:00

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Современный Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в модульном исполнении, стоимостью почти 4,9 млн рублей, появился в селе Слободчики Аромашевского района в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ФАП – это здание площадью 65 кв.м, которое включает смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приёма пациентами, санузел и раздевалку для персонала.

ФАП подключён к необходимым коммуникациям, обеспечен горячей водой за счёт электронагревателя. Чтобы пациентам было особенно комфортно, здесь есть столы, шкафы, кушетки и пеленальный столик.

- Современные ФАПы сразу же оснащаются всем необходимым для оказания и плановой, и неотложной и экстренной помощи. К примеру, для экстренной помощи, а также организации транспортировки в стационар закуплены: телеэлектрокардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат. Также в распоряжении медиков будет спинальный щит, носилки, транспортный пульсоксиметр, комплект транспортных шин, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В фельдшерско-акушерском пункте есть всё необходимое для оказания плановой помощи жителям и проведения профилактических осмотров.

Отметим, что всего в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году планируется установить 11 модульных ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU