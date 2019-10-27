Активные тюменки 55+ пропагандируют здоровый образ жизни

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-27T17:21:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Комбо-тренировки участниц проекта «Бабушкин Workout», который реализуется в рамках федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», прошли на этой неделе в центре дополнительного образования «Контакт». За время занятий атлетки старшего поколения наполнились позитивной энергией, бодростью и отличным настроением.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, вместе с единомышленницами тренер-волонтёр Ольга Лукошкова представила гостям элементы программы аэробной тренировки при с использованием ботинок KANGOOJUMPS. По словам спорт-куратора, такие тренировки в «джамперах» развивают координацию, выносливость и хорошую осанку.

- Они помогают справляться с лишним весом и бороться со стрессом, - отметила она.

Ещё одно интересное направление проекта представила группа волонтёров под руководством активиста-наставника Татьяны Мирошниченко. Спортсменки «серебряного» возраста выполнили упражнения при помощи современного спортивного инвентаря – бодибаров, фитнес-резинок и мячей. Фитнес-леди старшего поколения выполняли наклоны, отжимания и силовые упражнения, демонстрируя свою выносливость.

Как рассказала одна из участниц проекта, 63-летняя Светлана, спорт очень важен для каждого человека.

- Много лет стремлюсь к здоровому и активному образу, потому что хочу спустя годы не знать болезней и чувствовать лёгкость в теле. Еженедельные занятия дают мне такую возможность, - рассказала она.

К команде проекта «Бабушкин Workout» могут присоединиться все желающие. Он реализуется Благотворительным фондом развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

ИСТОЧНИК KP.RU