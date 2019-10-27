Уникальный туристический проект стартует для детей Тюменской области, Югры и Ямала

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-27T16:56:20+03:00

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В осенние каникулы первые группы ребят из многодетных и малообеспеченных семей отправятся в путешествие, в рамках уникального туристического проекта для детей Тюменской области, Югры и Ямала. Детишки из северных регионов большой Тюменской области посетят Тюмень и Тобольск, а тюменцы отправятся в Сургут, Когалым и Пуровск. Планируется, что в каникулы в гостях друг у друга побывают около 700 мальчишек и девчонок.

По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева, в 2019 году проект планирует охватить 8 городов: Тюмень, Тобольск, Когалым, Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях и Пуровск. Потом этот список дополнится Ишимом. Продолжительность тура – от 3 до 7 дней. Ребята будут находиться под присмотром педагогов и медиков: их доставят, разместят, накормят и организуют экскурсии и другие развлечения.

По словам генерального директора ТКТО Вероники Кирюшиной, очень важно, что с культурой регионов регионов-соседей будут знакомиться дети, это социально значимое направление.

- У нас много мероприятий, которые рассчитаны на детей. Мы приглашаем юных жителей и гостей города посетить наши учреждения, - отметила она.

Так, например, в ноябре Тюменский филармонический оркестр и заслуженный артист России Леонид Окунев исполнят сказку Петра Ершова «Конёк-Горбунок» вместе с мастером песочной анимации Еленой Ивченко. В Тюменском драматическом театре покажут несколько спектаклей и мюзиклов для всей семьи, а в ДК «Нефтяник» 24 ноября стартует большой праздник для детей и их родителей – открытие новогоднего сезона в ТКТО. А

Отметим, что участие детей в межрегиональных туристских поездках способствует изучению богатого историко-культурного наследия, формированию гражданско-патриотических качеств личности, расширению кругозора, воспитанию познавательного интереса и любви к родному краю.

ИСТОЧНИК KP.RU