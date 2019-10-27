2019-10-27T16:02:16+03:00
Общество

Арендаторы лесных участков Тюменской области посадили более 1 млн саженцев в рамках акции «Сохраним лес!»

Мероприятия проходят в поддержку национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Арендаторы лесных участков Тюменской области посадили более 1 млн саженцев в рамках акции «Сохраним лес!»Арендаторы лесных участков Тюменской области посадили более 1 млн саженцев в рамках акции «Сохраним лес!»
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Шестнадцать тысяч сеянцев сосны сибирской с закрытой корневой системой высадили добровольцы вблизи посёлка Винзили, в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в поддержку национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, деревца высадили на выгоревшем в 2008 году лесном участке. Лесовосстановительные акции по всей стране проходят в рамках ежегодной всероссийской экологической акции «Живи, лес!».

С сентября по октябрь 2019 на территории всех лесничеств Тюменской области прошли акции по посадке лесных культур. Всего посажено 680 тысяч саженцев разных пород деревьев на общей площади более 240 гектаров.

В акции по посадке леса приняли участие в том числе арендаторы лесных участков. По информации отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области, арендаторы посадили почти 1,5 млн саженцев хвойных пород на площади более 400 га. Одно из предприятий – «ТехноМодель» - которое реализует инвестиционный проект по переработке древесины в Исетском районе, посадили 170 тыс. сеянцев сосны. Старейшее предприятие области – «Сибжилстрой» - более 220 тыс. штук сеянцев, тюменским комбинат российской компании «Свеза» - более 380 тыс. сеянцев сосны, а «ЗапСибНефтехим» - свыше 250 тысяч сеянцев.

Согласно проектам освоения лесов, арендаторы обязаны восстанавливать площади рубок, вести противопожарное обустройство лесов, следить за их санитарным состоянием.

Отметим, что внимание к вопросам охраны окружающей среды и к всероссийской акции «Сохраним лес» - залог эффективного развития лесопромышленной отрасли экономики области, в том числе успешной реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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