2019-10-27T15:45:28+03:00
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Тюменские музеи вошли в каталог «Частные музеи России. Самородки России»

Он сформирован Ассоциацией частных музеев России
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские музеи вошли в каталог «Частные музеи России. Самородки России»Тюменские музеи вошли в каталог «Частные музеи России. Самородки России»Фото: Татьяна Коркина
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Два тюменских музея – Музей кузнечного мастерства и Музей отеля VOSTOK «Тюмень – моё достояние» вошли в каталог проекта «Частные музеи России. Самородки России», который сформирован Ассоциацией частных музеев России. В каталоге есть информация о более чем сотне частных музеях России, которые приняли участие в сентябрьской выставке на территории парка «Сокольники» в Москве. Проект организован при участии Министерства культуры РФ.

Выступая на выставке, Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что частных музеев в России становится всё больше и больше, и это добрый знак.

- Это первая подобная выставка не только в России, но и, как говорят организаторы, в мире. Надеюсь, что не последняя. С каждым годом она будет привлекать все больше и больше участников и внимание посетителей, - рассказал он.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Ембаевский музей притягивает туристов со всего мира. Ни один экспонат здесь не куплен, все предметы старинного быта подарены жителями Ембаево и соседней деревни Тураева. Это поистине народный музей. За четверть века его существования с историей, культурой и традициями сибирских татар познакомилось более 50 тысяч человек. Помимо жителей Тюменского района и области. Ембаевский музей посетили гости из Франции, Германии, Китая, Америки, Италии, Японии и Турции.

Кстати, не так давно в Тюменской области вышло новое мобильное приложение «Пойдем в музей». С помощью него местные жители могут онлайн записаться в абсолютно любой музей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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