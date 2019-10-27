2019-10-27T15:33:06+03:00
Экономика

В Уватском районе прошли переговоры по созданию экологического индустриального парка

Компания увидела большой спектр для реализации разработок предприятия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Уватском районе прошли переговоры по созданию экологического индустриального паркаВ Уватском районе прошли переговоры по созданию экологического индустриального парка
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Переговоры по созданию в Уватском районе экологического индустриального парка провели на этой неделе глава района Сергей Путмин, представитель немецкой компании OCTAEDER GmbH Владимир Лавриненко и главный специалист Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Ольга Гультяева. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

По словам Владимира Лавриненко, в Уватском районе компания увидела большой спектр для возможностей и много направлений, где можно использовать разработки предприятия.

- Это устранение последствий разливов нефти, очистка цистерн и резервуаров от остатков нефти и составляющих. Те технологии, которые мы применяем, являются передовыми, широко применяются в Евросоюзе, и на основе эксклюзивного права будут гармонично вписываться в программу импортозамещения, рекомендованного Правительством Российской Федерации, - отметил он.

Компания основана графом Байсселем и занимается разработкой новейших технологий и их внедрением в промышленные предприятия.

- Занимается разработкой новейших технологий и их внедрением в промышленные предприятия. Уже зарегистрировано более 150 собственных патентов. Кроме того, взаимодействуем с пятью научно-исследовательскими европейскими институтами. Сотрудничаем с Японией, странами Европы и Америки. Сегодня компания заинтересована в расширении рынка сбыта, - подчеркнул Владимир Лавриненко.

В ноябре определят состав рабочей группы и начнут реализацию проекта компании OCTAEDER GmbH в Уватском районе. В 2019 году запланирован приезд специалистов из Европы для детального изучения территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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