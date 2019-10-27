К 45-летию тюменская школа получила многофункциональный спортзал

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-27T17:09:08+03:00

Благодаря системе разделения в спортзале смогут заниматься физической культурой сразу два класса. Фото с сайта школы №5

Его площадь 1,4 тысячи квадратных метров и в нем может заниматься сразу два класса

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В новом многофункциональном спортзале тюменской школы №5, который директор учебного заведения Галина Шевалье назвала подарком к 45-летию школы, есть удобные раздевалки и душевые, тренажерный зал, зал хореографии, тренерская комната. Спортивный комплекс также оснащен новым современным инвентарем, оборудованием, современной площадкой для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол. Благодаря системе разделения в спортзале смогут заниматься физической культурой сразу два класса.

- В спортзале также смогут заниматься физической культурой не только учащиеся, но и жители всего микрорайона. Уверена, что будут активно работать семейные клубы, будут развиваться массовые виды спорта, приглашаем к себе желающих сдать нормативы ГТО. Для этого созданы все условия, - цитирует директора «Тюменская линия».

На открытии спортзала заместитель директора городского департамента образования Ольга Тренина выразила надежду, что теперь все спортивные заслуги и успехи ребят удвоятся и даже утроятся.

- Радует, что руководство школы активно развивает спорт и ведет пропаганду здорового образа жизни. Площадка соответствует всем требованиям, чтобы принимать городские и региональные соревнования, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU