Экзоскелет поможет ходить тюменцам с травмами позвоночника

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-27T16:09:43+03:00

Он способен реабилитировать людей даже с самими застарелыми травмами

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Почти год в тюменской медико-санитарной части «Нефтяник» реализуется программа реабилитации при помощи экзоскелета. За это время бесплатный курс реабилитации в индивидуальном порядке прошли 25 человек.

Как сообщил руководитель региональной программы, заведующий отделением нейрохирургии МСЧ «Нефтяник» Юрий Геркул, в программе могут участвовать пациенты от 18 до 55 лет с травмами грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника любого срока давности.

- Их к нам направляют областной центр реабилитации инвалидов, коллеги из других медучреждений области. Некоторые обращаются к нам напрямую, - передает его слова пресс-служба МСЧ «Нефтяник».

Экзоскелет «ExoAtlet», который используется в программе, представляет собой моторизованный каркас, помогающий человеку совершать движения нижней частью тела. Настройка экзоскелета подбирается индивидуально. Каркас, кстати, разработали в инновационном центре «Сколково». Кроме упражнений с экзоскелетом, пациенты получают массаж, физиотерапию и медикаментозное лечение. Специалисты отмечают, что результаты есть у каждого пациента вне зависимости от того, способен ли он снова начать ходить. Максимальным освоением программы, конечно, считается самостоятельная ходьба в экзоскелете без опоры и помощи инструктора.

СПРАВКА «КП»

В программе участвует шесть клиник по всей стране. Их опыт ляжет в основу рекомендаций Министерству здравоохранения РФ по внедрению этого метода реабилитации по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU