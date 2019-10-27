2019-10-27T14:45:06+03:00
Экономика

Начинающим экспортёрам Тюменской области рассказали об этапах передвижения товара от продавца к покупателю

Обучение состоялось в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Начинающим экспортёрам Тюменской области рассказали об этапах передвижения товара от продавца к покупателюНачинающим экспортёрам Тюменской области рассказали об этапах передвижения товара от продавца к покупателюФото: pixabay.com
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Итоги обучения начинающих экспортёров по теме «Логистика для экспортёров», которое состоялось в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» подвели Центр поддержки экспорта Тюменской области и Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в обучении приняли участие представители десяти субъектов малого и среднего бизнеса.

С помощью интерактивных методов обучения квалифицированный тренер рассказал слушателям о том, как проходят все этапе передвижения товара от продавца к покупателю. А именно: как выбрать провайдера транспорта-логистических услуг, как обеспечить логистику и оформить транспортную документацию, как застраховать продукцию от логистических рисков, как выбрать подходящую тару или упаковку, как нанести маркировку товара, где складировать товар, как проанализировать средства международной транспортировки и использовать возможности почтового сообщения, электронных площадок и баз данных в логистике.

Слушатели поблагодарили спикера за то, что он научил самостоятельно производить расчёт оптимального логистического маршрута. По окончании обучения все слушатели получили сертификаты об участии в семинаре «Логистика для экспортёров» образовательной программы РЭЦ.

Отметим также, что семинар прошёл в рамках реализации Образовательной программы «Организация экспортной деятельности российских предприятий» «Школы экспорта» Российского экспортного цента. Оставить заявку на обучение и подробнее ознакомиться с Образовательной программой РЭЦ можно на сайте www.exportedu.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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