На «Ночи искусств» в Ялуторовске посетители смогут попробовать себя в роли творцов

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-27T15:34:12+03:00

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В Ялуторовске акция стартует 3 ноября в 16.00. В это время пройдут мероприятия в Детской школе искусств им. С. И. Мамонтова: мастер-классы по рисованию и лепке, мини-квест, викторина «Музыкальный турнир». Кроме того, там будут организована фотозона «Люди искусства», где можно попробовать себя в роли работников творческих профессий.

Другие учреждения культуры, участвующие в акции, откроют двери в 18 часов. Так, в Центральной городской библиотеке в программу «Ночи искусств» войдут чтения вслух «Читаем вместе, читаем вслух», виртуальные путешествия «По следам исчезнувших библиотек», видеотур «Самые необычные библиотеки мира», театральные миниатюры «Ставим пьесу», «Кинотрамвай» с кино и мультпоказами, сообщает «Тюменская область сегодня». На площадке также пройдет Молодежный квартирник «БезФормата» для молодых поэтов и авторов-исполнителей, а также «Музыкальные вариации» в виртуальном концертном зале. Для детей там проведут кукольный спектакль «Слоненок - турист».

Вечер театральных премьер состоится Центре национальных культур. Там представят два премьерных спектакля - спектакль-размышление «Вниз головой» и спектакль по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Первый начнется в 18.00, второй – 20.00.

О том, как развивалось телевидение в Ялуторовске, желающие узнают в «Торговых рядах». Там будет организовано мероприятие «Start-up TV на ялуторовской волне» по случаю 20-летия городской телекомпании «Стелла».

ИСТОЧНИК KP.RU