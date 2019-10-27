Тюменцы могут помочь нуждающимся теплыми вещами
Многодетные, малоимущие семьи, пожилые одинокие люди в преддверии зимних холодов нуждаются в теплой одежде. За помощью они идут в «Лавку добра», организованную региональным центром «Семья».
Как отмечают в центре, особым спросом пользуется зимняя взрослая и детская одежда, шапки, варежки, обувь, а также теплые одеяла и пледы. Их-то и просят принести в «Лавку добра». Подходящие вещи желающие могут передать в любое время через пост охраны по адресам: улица Амурская, 150; улица Геологоразведчиков, 14а; улица Ермака, 1а.
Проект реализуется круглогодично, поэтому через него можно, по информации «Вслух.ру», оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям. Это может быть как сезонная одежда, так и бытовая техника, канцелярия, игрушки, школьные принадлежности. В «Лавку добра» принимаются не только новые, но и бывшие в употреблении вещи в хорошем состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU