2019-10-27T14:24:55+03:00
Общество

Тюменцы могут помочь нуждающимся теплыми вещами

Сделать это можно через «Лавку добра»
Лидия Шумкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Многодетные, малоимущие семьи, пожилые одинокие люди в преддверии зимних холодов нуждаются в теплой одежде. За помощью они идут в «Лавку добра», организованную региональным центром «Семья».

Как отмечают в центре, особым спросом пользуется зимняя взрослая и детская одежда, шапки, варежки, обувь, а также теплые одеяла и пледы. Их-то и просят принести в «Лавку добра». Подходящие вещи желающие могут передать в любое время через пост охраны по адресам: улица Амурская, 150; улица Геологоразведчиков, 14а; улица Ермака, 1а.

Проект реализуется круглогодично, поэтому через него можно, по информации «Вслух.ру», оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям. Это может быть как сезонная одежда, так и бытовая техника, канцелярия, игрушки, школьные принадлежности. В «Лавку добра» принимаются не только новые, но и бывшие в употреблении вещи в хорошем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпускники «Школы социального предпринимательства» реализуют проекты в Тюменской области
Начинающим экспортёрам Тюменской области рассказали об этапах передвижения товара от продавца к покупателю
Тюменские школьники познакомятся с востребованными на рынке труда профессиями
Молодежные сообщества Тюмени покажут, кто умнее и эрудированнее
Лучшие химики из тюменских школ отправятся на Уральский химический турнир
Автомобилисты Тюмени обсуждают итоги года в соцсетях и по рации
Министерство обороны РФ наградило тюменских «барсов»
Уватскому району предстоит увеличить объемы жилищного строительства
Во время каникул в школы придут родители
Выставка «Золотая осень» в Тюмени изменит свой формат
Николай Брыкин: Тюмень входит в тройку регионов-лидеров по России, где активно работают по нацпроектам
Биолог из Москвы прочитает тюменцам лекцию об антропологии
Погода в Тюмени 27 октября: сильный дождь на весь день
Из Тюменского района на службу в армию отправятся 150 ребят
Лоскутную сказку, посвященную «Коньку-Горбунку», наполнят новым содержанием
За медали всероссийского турнира поборются тюменские тхэквондисты
Тюменские разработчики презентовали новинку в IT-сфере
Ишимский центр выиграл президентский грант на арттерапевтическую практику
В Тюмени грядёт «Театральная революция»
Тюменская гимназия отмечает юбилей
В этом году налог за новостройки оплатят более 100 тысяч тюменских собственников
Свыше 900 человек присоединились к тюменскому проекту «Дыши свободно»
В Тюмени стартовал родительский форум «Подростки, родители, Rock’n’roll»
Десятки школьников стали участниками «Театральных гонок» в Ялуторовске
Тюменских родителей научат диагностировать речь ребенка
Орлы - на связи! МегаФон сделает роуминг без границ для птиц