Тюменские школьники познакомятся с востребованными на рынке труда профессиями
Помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии – такова задача фестиваля «Билет в будущее». Он пройдет на площадке выставочного зала с 28 по 31 октября и примет порядка 8 тысяч школьников, 800 педагогов и более 20 значимых для региона предприятий-работодателей.
В рамках мероприятия учащиеся 6-11 класс познакомятся с самыми востребованными сегодня профессиями и выполнят практические задания по восьми направлениям, среди которых IT-технологии, транспорт и логистика, медицина, энергетика, нефтегазовая отрасль и другие.
Для них также будут подготовлены экскурсии на предприятия, профессиональные пробы в колледжах. В в качестве гостей они посетят чемпионаты профессионального мастерства.
По словам регионального координатора проекта «Билет в будущее» в Тюменской области Юлии Бояркиной, важно обратить внимание современных детей на перспективные направления.
- Чем раньше появится этот интерес, тем охотнее будут учиться дети, - отметила она.
СПРАВКА «КП»
Впервые фестиваль профессий прошел в Тюменской области в прошлом году. В нем приняли участие 3800 ребят.
Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование». Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)».
ИСТОЧНИК KP.RU