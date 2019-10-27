Тюменские школьники познакомятся с востребованными на рынке труда профессиями

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-27T14:11:55+03:00

На каникулах для них организовали масштабный фестиваль «Билет в будущее»

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Помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии – такова задача фестиваля «Билет в будущее». Он пройдет на площадке выставочного зала с 28 по 31 октября и примет порядка 8 тысяч школьников, 800 педагогов и более 20 значимых для региона предприятий-работодателей.

В рамках мероприятия учащиеся 6-11 класс познакомятся с самыми востребованными сегодня профессиями и выполнят практические задания по восьми направлениям, среди которых IT-технологии, транспорт и логистика, медицина, энергетика, нефтегазовая отрасль и другие.

Для них также будут подготовлены экскурсии на предприятия, профессиональные пробы в колледжах. В в качестве гостей они посетят чемпионаты профессионального мастерства.

По словам регионального координатора проекта «Билет в будущее» в Тюменской области Юлии Бояркиной, важно обратить внимание современных детей на перспективные направления.

- Чем раньше появится этот интерес, тем охотнее будут учиться дети, - отметила она.

СПРАВКА «КП»

Впервые фестиваль профессий прошел в Тюменской области в прошлом году. В нем приняли участие 3800 ребят.

Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование». Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)».

ИСТОЧНИК KP.RU