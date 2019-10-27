2019-10-27T12:54:28+03:00
Общество

Молодежные сообщества Тюмени покажут, кто умнее и эрудированнее

Они сойдутся в интеллектуальной битве
Лидия Шумкова
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В Тюмени 29 октября состоится шоу-игра «Где логика: битва сообществ». Пройдет интеллектуальное мероприятие в стенах мультицентра «Моя территория», расположенного по улице Ванцетти, 1. Участниками шоу станут молодежные сообщества.

На первом этапе лидерам команд предстоит записать видеообращение в социальных сетях к коллегам с приглашением на игру. Ну а непосредственно в день игры они уже проявят свои знания и навыки на турнире, набирая баллы. Как сообщает Moi-portal.ru, их ждет разминочное и командное испытания, а также конкурс капитанов, включающие элементы викторины, интеллектуальной игры, а также юмористические мотивы.

По словам руководителя конкурса проектов «Моя идея» Алексея Суворова, игра поможет молодежи лучше узнать о деятельности друг друга, поделиться идеями и опытом, а также наладить контакт для будущего сотрудничества.

Подробнее об шоу-игре можно узнать в группе мультицентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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