Молодежные сообщества Тюмени покажут, кто умнее и эрудированнее
В Тюмени 29 октября состоится шоу-игра «Где логика: битва сообществ». Пройдет интеллектуальное мероприятие в стенах мультицентра «Моя территория», расположенного по улице Ванцетти, 1. Участниками шоу станут молодежные сообщества.
На первом этапе лидерам команд предстоит записать видеообращение в социальных сетях к коллегам с приглашением на игру. Ну а непосредственно в день игры они уже проявят свои знания и навыки на турнире, набирая баллы. Как сообщает Moi-portal.ru, их ждет разминочное и командное испытания, а также конкурс капитанов, включающие элементы викторины, интеллектуальной игры, а также юмористические мотивы.
По словам руководителя конкурса проектов «Моя идея» Алексея Суворова, игра поможет молодежи лучше узнать о деятельности друг друга, поделиться идеями и опытом, а также наладить контакт для будущего сотрудничества.
Подробнее об шоу-игре можно узнать в группе мультицентра.
ИСТОЧНИК KP.RU