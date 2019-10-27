2019-10-27T10:40:32+03:00
Авто

Автомобилисты Тюмени обсуждают итоги года в соцсетях и по рации

На слуху у них – замкнувшееся кольцо тюменской объездной, ремонт дорог и соль на дорогах
Лидия Шумкова
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В Тюмени зарегистрировано почти 300 тысяч автомобилей. Многие из тех, кто водит машину, объединились в региональную общественную организацию содействия участникам дорожного движения «АвтоРадиоКлуб». Его участники могут установить в автомобилях рации и общаться по ней о дорожных проблемах и злободневных темах.

По словам руководителя тюменского автомобильного сайта Владимира Маджестика, тюменцы в этом году активно обсуждали замкнувшееся кольцо тюменской объездной дороги и массовый ремонт улиц.

- Много улиц отремонтировали в городе. Хотя автомобилистам бы хотелось, чтобы эти работы проводили летом. В сентябре и октябре массово и одновременно закрыли на ремонт много улиц в центре города, из-за чего в городе осенью пробок были больше, чем в это же время в другие годы, - отметил он.

Кроме того, сплошные проверки водителей на трезвость автомобилисты считают малоэффективными, хотя признают, что они имеют хороший психологический эффект.

- Только необходимо их проводить не по утрам в будни, а ночью в выходные дни. Тогда будет меньше заторов, - цитирует Владимира Маджестика «Тюменская область сегодня».

Кроме голословных обсуждений, автолюбители города объединились в борьбе с автохамами. Так, в Сети работает «Доска позора» и распространяются видео с особо наглыми нарушителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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