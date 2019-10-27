Министерство обороны РФ наградило тюменских «барсов»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-27T09:31:44+03:00

Награды сотрудникам клуба "Барс" вручили за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. Фото из группы ТГМОО ВПК "БАРС" в ВК

Изменить размер текста: A A

Шесть инструкторов и руководитель военно-патриотического клуба «Барс» своей работой заслужили признание со стороны федерального министерства. На заседании регионального общественного объединения «Защита Отечества» им вручили медали Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» и благодарственные письма от депутата Государственной думы.

Клуб, в котором они работают на общественных началах, занимается допризывной подготовкой старшеклассников и учащихся колледжей по разным направлениям. Например, особых успехов удалось достичь в водолазном деле.

По словам руководителя клуба Олега Денисова, «Барс» - единственное молодежное объединение, которое наравне с военнослужащими участвует в конкурсе водолазов «Глубина». Ребята, которые посещают клуб, даже успели дважды выступить на международном этапе и посоревноваться с водолазами из армий ЮАР, Венесуэлы, Ирака, Ирана, Сирии и других стран. Награды, по сути, стали для тюменских «барсов» официальной оценкой их работы.

- Особенно приятно, что их вручили на заседании общественной организации, которая объединяет и реально поддерживает тех, кто любит Отечество и старается делать для него что-то важное и полезное, - прокомментировал Олег Денисов.

Председатель правления РОО «Защита Отечества», депутат Госдумы Николай Брыкин поздравил тюменцев с заслуженными наградами и поблагодарил их за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

- Ваша работа полезна и ценна для всего общества. Своим примером вы показываете, к чему нужно стремиться и каких достигать целей, привлекаете других к здоровому образу жизни. Медали Минобороны – это не только признание ваших заслуг, но и мощный стимул к дальнейшей работе для вас и ваших воспитанников, - подчеркнул депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU