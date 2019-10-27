Во время каникул в школы придут родители

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-27T08:06:55+03:00

Региональный форум для родителей второй год проходит в Тюмени и, не смотря на субботний день, собрал сотни родителей Фото: Дмитрий Терентьев

Областной марафон открытых консультаций и занятий поможет родителям в воспитании и развитии детей

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Во время школьных каникул детей, родителей и педагогов ждёт насыщенная познавательная программа – с 26 октября стартует областная каникулярная сессия.

Открыл её областной форум «Подростки, родители, рок-н-ролл».

Одновременно с форумом начался областной марафон открытых консультаций и занятий для родителей. Он будет длиться с 26 октября по 2 ноября на более чем 10 площадках. Так, например, родителей пригласят на экскурсии в школы и детские сады, расскажут, как проходят ВПР и предложат мамам и папам их написать. На площадке «Здоровье» пройдёт встреча с иммунологом, офтальмологом и остеопатом, где родители узнают, как уберечь ребенка от инфекций, сохранить зрение и осанку.

Как помогать малышам восстанавливать силы, справляться с переживаниями и сохранять спокойствие будут рассказывать педагоги и узкие специалисты в локации «Воспитание».

На площадке «Развитие» родителям расскажут, какие игры интересны детям в разном возрасте, как организовать досуг ребенка, какие кружки и секции есть в шаговой доступности, какие в регионе проходят статусные конкурсы и олимпиады и чем они полезны.

Занятие-практикум с использованием гаджетов пройдёт на площадке «Информационная безопасность».

В локации «Гармония в семье» специалисты подскажут мамам и папам, как говорить с ребенком на одном языке и выстраивать доверительные отношения.

Презентация веб-платформ и образовательных интернет-ресурсов, которые применяются в школах, пройдёт на площадках «Цифра в школе».

Также родителей будут рады видеть в локациях, посвященных нацпроектам и адаптации детей в 5 классах. Мамы и папы узнают, какие новшества несёт национальный проект «Образование», что изменилось уже сейчас и какие перемены произойдут в болижайшем будущем.

С 28 по 31 октября каникулярную смену продолжит фестиваль профессий «Билет в будущее». На площадке Выставочного зала (Севастопольская, 12) ученики 6-11 классов будут решать кейсы по различным профессиям, а их педагоги в это время будут осваивать тенденции современного отраслевого развития.

Также в рамках каникулярной сессии пройдёт ряд муниципальных мероприятий. Например, 25 октября родители учеников, которые участвуют в экспериментальных «вынесенных уроках», посетят «Кванториум» в г. Тюмени.

Завершится каникулярная сессия едиными методическими днями. Они пройдёт с 28 октября по 1 ноября для педагогов, директоров и завучей. В их рамках состоятся обзоры, мастер-классы и открытые диалоги, посвященные национальным проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU