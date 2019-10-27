Выставка «Золотая осень» в Тюмени изменит свой формат

СЕГОДНЯ 07:14 2019-10-27T07:14:22+03:00

В этом году она будет посвящена лишь одному направлению

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В первой половине ноября в Тюмени пройдет традиционная агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая осень». Но если раньше на ней были представлены все направления сельского хозяйства, то в этом году в выставочном заде на Севастопольской будут преобладать предприятия, работающие в сфере молочного производства.

Генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков отметил, что девиз выставки «Все про молоко».

- Помимо дегустации молочной продукции у посетителей появится возможность познакомиться с историей этой отрасли в нашем регионе, увидеть настоящие музейные экспонаты, орудия сельхозпроизводства вековой давности. Появится возможность узнать, как раньше готовили молочные продукты - масло и сыр. В общем, интересных задумок у областного департамента агропромышленного комплекса много, надеюсь, они привлекут к «Золотой осени» дополнительное внимание, - передает его слова пресс-служба правительства Тюменской области.

Также на на выставке представлены и образцы современной сельхозтехники. Например, тюменцы и гости города смогут увидеть разработки российских конструкторов по беспилотникам, которые в Тюмени будут выставлены впервые. Опытные образцы беспилотной сельскохозяйственной техники сейчас проходят испытания.

- То, о чем мечтали герои фильма «Дело было в Пенькове» постепенно воплощается в жизнь, - отметил Михаил Брудков.

ИСТОЧНИК KP.RU