2019-10-27T06:40:35+03:00
Политика

Николай Брыкин: Тюмень входит в тройку регионов-лидеров по России, где активно работают по нацпроектам

Депутат Государственной думы высоко оценил работу исполнительной власти региона
Лидия Шумкова
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Николай Брыкин высоко оценил работу Тюменской области по реализации нацпроектов. Фото с сайта duma.gov.ruНиколай Брыкин высоко оценил работу Тюменской области по реализации нацпроектов. Фото с сайта duma.gov.ru
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Результаты, которые выдает Тюменская область при выполнении нацпроектов, находятся выше среднероссийских показателей. Об этом заявил Николай Брыкин, депутат Государственной думы, представляющий в федеральном парламенте интересы тюменского региона. Он присутствовал 25 октября на расширенном совещании с участием полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе Николая Цуканова, в котором принимали участие представители местной исполнительной и законодательной власти, сотрудники федеральных министерств и ведомств. Все они обсуждали работу региона над реализацией задач, обозначенных главой государства в национальных проектах.

- Совещание шло около пяти часов, но было очень динамичным и живым. По каждому проекту был доклад заместителя губернатора, курирующего тот или иной проект, кто-то из полпредства давал комментарий о фактическом состоянии этого проекта, далее представитель федерального министерства, находящийся на видеосвязи, давал свои пояснения. Конкретные вопросы – конкретные ответы. Оценка работе исполнительной власти региона дана по всем важным направлениям. Тюмень входит в тройку регионов-лидеров по России, где очень активно работают по нацпроектам.

Поставленные задачи она четко выполняет и в целом из графика не выбивается, - прокомментировал итог совещания Николай Брыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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