2019-10-27T06:17:24+03:00
Наука

Биолог из Москвы прочитает тюменцам лекцию об антропологии

Он расскажет жителям города о расах и предубеждениях
Лидия Шумкова
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На следующей неделе, 2 ноября, тюменцы смогут побывать на лекции биолога, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислава Дробышевского. Это будет уже 22 встреча проекта «КонцептХаб», пройдет она в бизнес центре «Парус» по адресу: улица 30 лет Победы, 38, стр. 10. Начало намечено на 14.00. Вход свободный.

Ученый, который, как сообщает портал «Мегатюмень», уже много лет занимается популяризацией науки, является автором учебников и статей, а также научным редактором портала Антропогенез.ру, расскажет слушателям о том, какие бывают мифы о расах. Он поговорит об истории человечества, подробно рассмотрит термин «раса» и какие предубеждения с ним связаны, а также расскажет, можно ли определить расу человека по фотографии.

Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.

СПРАВКА «КП»

«КонцептХаб» — проект о неформальных лекциях в области истории, политики, экономики и журналистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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