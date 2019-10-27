Погода в Тюмени 27 октября: сильный дождь на весь день
В Тюмени сегодня, 27 октября, ожидается пасмурная погода. На протяжении всего дня будет идти сильный дождь. После полудня он должен пойти на убыль, но к вечеру может усилиться вновь. Температура воздуха составит +8..+10 C. Ветер юго-западный, умеренный, 6 м/с. Давление заметно ниже нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
По народному календарю 27 октября – день преподобной Параскевы Сербской. В народе ее называли Грязнухой, и считалась она бабьей заступницей. Люди говорили: «Если Прасковья грязная - не быть скорому снегу. Октябрь землю прикрыл где листком, где снежком». Дело в том, что погода на Параскеву всегда была неустойчива. «На Грязнуху не бывает сухо». Поэтому если на дворе было сыро и грязно, то считалось, что до настоящей зимы остается четыре недели.
ИСТОЧНИК KP.RU