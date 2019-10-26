Из Тюменского района на службу в армию отправятся 150 ребят

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-26T18:15:57+03:00

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Большая часть призывников из Тюменского района изъявила желание идти в армию. Они уверены, что в дальнейшем это повысит их социальный статус и позволит устроиться на хорошую работу. При этом у многих ребят уже есть полученные специальности, а примерно пятая часть призывников имеет высшее образование. Напомним, осенний призыв стартовал 1 октября и продлится он до 31 декабря. Предполагается, что от Тюменского района на срочную службу в ряды российских Вооруженных Сил отправятся около 150 призывников.

Призывники района идут на службу в различные виды и рода войск, но в основном это сухопутные войска. Также берут ребят в войска Росгвардии, Воздушно-десантные войска, в Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы. В элитное подразделение - Президентский полк - в этом году попали трое юношей из Тюменского района, они уже ожидают отправки.

Как передает пресс-служба главы Тюменского района слова военного комиссара Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрея Матвеева, Министерство обороны принимает меры по гуманизации военной службы, росту ее престижа и привлекательности.

Например, по новому распорядку дня, который действует в войсках, у солдат есть время на послеобеденный отдых, а также им предоставляются дополнительные выходные дни. Кроме того, большое внимание уделяется рациону питания, качеству обмундирования, созданию комфортных бытовых условий. С военнослужащих сняты обязанности заниматься хозяйственной деятельностью, они занимаются только боевой подготовкой.

ИСТОЧНИК KP.RU