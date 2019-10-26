Лоскутную сказку, посвященную «Коньку-Горбунку», наполнят новым содержанием

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-26T17:01:46+03:00

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Проект «Конек-Горбунок. Лоскутная сказка» получил новое продолжение. Точнее он будет наполнен новыми творениями. Напомним, сейчас панно содержит 251 панно-квилт от 387 авторов из 8 стран мира. Дополнительный набор объявлен по многочисленным просьбам - до 1 апреля 2020 года. Для тех, кто не успел отправить свои творения в первый прием - это отличная возможность. Так, уже известно, что творцы из Киргизии примут участие в проекте. - Проект живет, работы представляются в разных местах. Авторам это, конечно, приятно, - рассказала «Вслух.ру» Анна Глазунова, арт-директор проекта, руководитель квилт-клуба «Сибирская палитра». - Возраст участников не ограничен. Требования к работе: - Лоскутное панно, на котором будет представлен любой момент из сказки «Конек-Горбунок». - Работы принимаются в дар. - Первые три участника получат сувениры от организаторов проекта. - Изделие должно быть трехслойным: лицевая часть - декоративно-лоскутная; наполнитель (синтепон, тинсулейт или др.); подкладка. - Размер 50х50 сантиметров. - В правом нижнем углу нужно пришить текстильную этикетку, где указать: ФИО., год рождения, домашний адрес, телефон, e-mail, дату создания панно. - Работы направлять по адресу: 625022, г. Тюмень, проезд Солнечный, 22-122. Глазуновой Анне Георгиевне.

ИСТОЧНИК KP.RU