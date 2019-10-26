За медали всероссийского турнира поборются тюменские тхэквондисты

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-26T16:03:56+03:00

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Более двухсот исполнителей выйдут на даянг в Тюмени. Участие в состязаниях подтвердили сборные Москвы и Московской области, Ставропольского края, Оренбургской, Саратовской, Самарской и Омской областей. Среди них – воспитанники тюменских клубов «Корё», «Берсерк», «Контакт» и других. – Наша задача – собрать самую многочисленную команду, – говорит один из организаторов турнира Сеильбек Баскинов. – Чем больше спортсменов – тем выше шансы на медали. Важно, чтобы общекомандный кубок остался в Тюмени. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – обладатели желто-зеленого пояса и выше – не младше 9 лет. Награды разыграют в двух дисциплинах – спаррингах и тылях. Почетным гостем соревнований станет мастер Рудольф Кан, президент Всероссийской федерации развития тхэквондо, обладатель VIII дана. Организаторами состязаний в Тюмени выступают региональные федерации тхэквондо ITF и GTF.

ИСТОЧНИК KP.RU