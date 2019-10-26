Тюменские разработчики презентовали новинку в IT-сфере

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-26T14:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На федеральном уровне заработал интернет-портал «Эстетический гид», разработанный тюменскими специалистами. Он дает возможность записаться на прием в медицинские клиники всей России, а также позволяет врачам и клиникам рассказать о себе, пациенты же могут оценить полученную услугу в клинике по расширенной шкале.

Как передает пресс-служба правительства Тюменской области, в каталоге «Эстетического Гида» представлено более 14 000 предложений в 100 городах России. Клиники и врачи оцениваются по десятибальной системе. Так пользователь может оценить услугу в клинике по уровню сервиса, комфорту, чистоте, расположению клиники, соотношению цена/качества и, конечно, оставить свой отзыв о врачах учреждения.

- В этот проект вложен огромный труд десятков людей, мы долго к нему шли и сейчас представили широкой публике. Причем уже получаем отклики и стараемся совершенствовать портал, - рассказал автор идеи и разработки портала, кандидат медицинских наук Сергей Гольцов.

По его словам, сейчас клиники могут рассказывать на своей странице о преимуществах и оказываемых услугах, а клиенты уже на этапе предпросмотра видят реальную фотографию медицинского учреждения и краткую информацию – количество сотрудников, наличие парковки, спецпредложений, отзывов и рейтинг.

ИСТОЧНИК KP.RU