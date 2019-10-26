Ишимский центр выиграл президентский грант на арттерапевтическую практику

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-26T14:19:11+03:00

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Ишимский социально-психологический центр «Лабиринт» выиграл грант президента России на сумму 670 тысяч рублей. за счет этих средств будет реализован проект «Следы на песке», направленный на работу с детьми-инвалидами и их родителями.

Директор центра, заместитель директора и доцент кафедры педагогики и психологии Ишимского пединститута им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ Наталья Карпова рассказала, что на эти деньги учреждение купит и установит на базе молодежного центра развития специализированное оборудование для проведения групповых и индивидуальных арттерапевтических занятий. Обучать детей и родителей будут психолог, социальный педагог, инструктор по лечебной физкультуре под наблюдением врача и при поддержке волонтеров.

- Идея проекта родилась больше года назад, но грант мы выиграли со второй попытки, доработав программу. Создавали проект втроем – я и мои коллеги Юлия Попова и Ирина Поливаева. Занятия начнутся в январе, список будет сформирован к декабрю, милости просим! – передает слова Натальи Карповой «Тюменская линия».

В рамках проекта детей и родителей также ждут мастер-класс по арттерапевтическим практикам «Я могу, и ты сможешь!», чемпионат по семейному рисованию песком «Следы на песке!» и выставка детских рисунков «Посмотри, какое чудо!». Кроме того, для подтверждения эффективности влияния арт-терапевтических практик будет проведено психолого-педагогическое исследование. Его результаты можно будет использовать на практике учреждениям по реабилитации детей с ОВЗ и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида с трех до десяти лет.

Всего в проекте примут участие 42 ребенка и 60 родителей. Дети будут заниматься в двух группах: с трех до шести лет и с семи до десяти лет. Предполагается, что за четыре месяца реализации проекта у них повысится уровень физического, психического и социального здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU