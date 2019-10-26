В Тюмени грядёт «Театральная революция»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-26T12:14:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Всемирный фестиваль молодёжных театров «Театральная революция» состоится в Тюмени с 1 по 5 ноября. В течение пяти дней на сцене выступят 22 коллектива из 11 стран мира: Египта, Греции, Чехии, Германии, Венгрии и Малайзии. Жители и гости региона смогут увидеть спектакли в жанрах: драма, театр танца, детский спектакль и пантомима. Показы пройдут на четырёх городских сценах.

Для тех, кто не сможет посетить «Театральную революцию», будет работать онлайн-трансляция. Также в программе: мастер-классы, творческие встречи с актёрами и режиссёрами, серия открытых читок «Эхо Любимовки» и обучение в школах драматургии, театральной журналистики и кино, которое проведут федеральные театральные эксперты.

По словам руководителя фестиваля Марины Деликатной, организаторы хотят создать среду для культурного развития Тюменской области, которая позволит прикоснуться к театральному искусству.

- В формате фестивальной тусовки мы надеемся познакомить жителей с интересным современным контентом, показать, как работают режиссеры, актеры и драматурги за границами нашей страны, в условиях иной ментальности, - отметила она.

«Театральная революция» появилась в Тюмени благодаря молодёжному театру «Мимикрия» и её идейному вдохновителю Любови Лешуковой.

- Мы не всегда могли поехать на тот или иной фестиваль, поэтому решили – пусть все ездят к нам! – говорят в театре.

К сожалению, Любови Лешуковой не удалось увидеть, как сбылась её мечта создать пространство для молодых театров. Несмотря на то, что её с нами нет, дело продолжает жить.

Отметим, что «Театральная революция» в 2019 году состоится в седьмой раз. Организаторами выступят театральный центр «Космос» и театр «Мимикрия».

ИСТОЧНИК KP.RU