В Тюмени стартовал родительский форум «Подростки, родители, Rock’n’roll»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-26T09:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Форум «Подростки, родители, Rock’n’roll», посвящённый теме здоровья ребёнка, проходит сегодня, 26 октября, в Тюмени. Во время мероприятия родители смогут обратиться к специалистам и экспертам на нескольких тематических площадках.

Первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области Наталья Шевчик, выступая с приветственным словом, отметила, что родительский форум завершает работу всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.

По её словам, с большой командой профессионалов со всей России приехала член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

- Мы обсуждали, как правильно решать проблемы, какие форматы работы с подростками на сегодняшний день более актуальны, как сделать так, чтобы те проблемы, которые у нас сегодня возникают, исчезли. Основа нашей жизни — это семья, дети, - отметила Наталья Шевчик. – Когда родители рядом, ребенок чувствует себя защищенным.

Все родители смогут поработать с профессионалами, в том числе с психологами и психотерапевтами. Как отметила Татьяна Синюгина, главный вопрос – что делать, чтобы дети были успешными, какова в этом роль школы и что нужно нам всем делать.

- Наши усилия никогда не дадут такого результата, если мы с вами не будем вместе решать все возникающие вопросы. Сегодняшний форум — это очень правильно организованная площадка, на которой можно вместе обсуждать эти вопросы, задавать их экспертам и специалистам и получать на них ответы, - отметила Татьяна Синюгина.

По её словам, далеко не каждый регион может похвалиться тем, что в нём проводится подобный форум.

ИСТОЧНИК KP.RU