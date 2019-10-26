Орлы - на связи! МегаФон сделает роуминг без границ для птиц

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-26T07:27:11+03:00

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Такое решение в компании приняли после того, как орлица по имени Мин неожиданно улетела в Иран и стала отправлять учёным дорогие смс-сообщения из международного роуминга о своём нахождении.

Напомним, что российские орнитологи отмечают пернатых хищников - орлов и соколов - передатчиками. Устройства отсылают исследователям оповещения с координатами птиц, что помогает изучить пути миграции и выявить угрозы. Датчики получают координаты со спутников и при появлении птицы в зоне действия сети - отправляют смс.

Обычно маршрут птиц понятен орнитологам, и они могут рассчитать бюджет. Но орлица Мин приготовила сюрприз, улетев в Иран. Там она потратила бюджет, рассчитанный на 13 пернатых, что побудило орнитологов забить тревогу и обратиться к россиянам с просьбой о помощи под акцией «Закинь орлу на мобилку».

Неравнодушных к судьбе пернатых оказалось много. В короткие сроки было собрано более 100 тысяч рублей. "Я настолько умилилась этой топовой новости, что уже перевела орлице на 3 смски. Надеюсь, она, пришлет мне что-то типа: PRVT/ EM PERSIKI V IRANE, VSOY OK/", - писали в соцсетях.

Не остался равнодушным и оператор МегаФон, который предоставлял сим-карты для отслеживания перемещения птиц. Он обновил весь долг птицам, и не только.

- МегаФон поможет. Мы не только закроем долг, но понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц, - отметили в пресс-службе оператора.

Теперь пернатые могут спокойно общаться в полётах по миру.