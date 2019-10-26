2019-10-26T06:59:15+03:00
Общество

Погода в Тюмени 26 октября: дождь и мокрый снег

Днём до +8 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 26 октября: дождь и мокрый снегПогода в Тюмени 26 октября: дождь и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 26 октября, ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2…+3… C. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде додля и мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха +3…+8… C.

По народному календарю 26 октября – День Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Эту икону очень почитали на Руси. Русские люди молились ей об избавлении от бытовых неурядиц и об утешении в горе. Просили в молитвах от пожара и об умножении плодородия земли. В этот день русские топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух изгонит все болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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