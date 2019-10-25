2019-10-25T16:37:10+03:00
Экономика

Александр Моор: нацпроекты гармонично вписались в систему госпрограмм развития Тюменской области

Глава региона принял участие в совещании под председательством Николая Цуканова
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: нацпроекты гармонично вписались в систему госпрограмм развития Тюменской областиАлександр Моор: нацпроекты гармонично вписались в систему госпрограмм развития Тюменской областиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюменской области уделяется особое внимание решению задач по повышению производительности труда, развитию новых цифровых технологий, расширению экспорта, решению экологических вопросов и социальному блоку национальных проектов. Об этом сегодня, 25 октября, заявил губернатор региона Александр Моор, выступая на совещании, посвящённом реализации национальных проектов. Мероприятие состоялось под председательством полномочного представителя президента России в УФО Николая Цуканова.

По словам главы региона, нацпроекты, которые реализуются в России по инициативе президента России Владимира Путина, гармонично вписались в систему региональных госпрограмм социально-экономического развития, которая реализуется в Тюменской области.

- Реализация национальных проектов стартовала в 2019 году во всех регионах России. Объёмы поставленных задач потребовали активного взаимодействия с муниципалитетами и федеральными органами власти и сотрудничества с муниципалитетами. Важным партнёром в работе по воплощению нацпроектов в жизнь стал для нас частный бизнес, - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона поведал, что не так давно работу Тюменской области по реализации нацпроектов оценил аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

-Нам помогли выявить узкие места, над которыми предстоит поработать. Важнее всего для нас - конкретные результаты, реальные позитивные изменениям в жизни людей, - отметил Александр Моор.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», на реализацию нацпроектов в 2019 году в Тюменской области предусмотрено направить свыше 20 млрд рублей (все источники финансирования). Чтобы достичь национальные цели, мобилизовано 78% от общего объёма бюджетных расходов региона в рамках областных государственных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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