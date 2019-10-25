2019-10-25T16:08:00+03:00
Общество

Наталья Шевчик рассказала о сокращении подростковой преступности в Тюменской области

За последние три года число правонарушений с участием несовершеннолетних снизилось на 38%
Мария Васильева
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В регионе действует круглосуточная служба экстренного реагирования. Фото департамента общественных связей Тюменской областиВ регионе действует круглосуточная служба экстренного реагирования. Фото департамента общественных связей Тюменской области
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Подростковая преступность в Тюменской области в 2018 году сократилась на 38% по сравнению с 2015 годом. Существенного снижения показателей удалось достичь благодаря слаженной работе следователей, полиции и прокуратуры.

Выступая на всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, первый заместитель губернатора Наталья Шевчик рассказала, что в 2015 году в регионе был всплеск преступности и было много вопросов со стороны прокуратуры. Чтобы выйти из этой ситуации, был разработан совместный план действий, который дал свои плоды.

- У нас сначала было падение, потом вдруг у нас произошел рост. Поэтому мы решили действовать другими, более технологичными практиками. Сделали пересмотр, аудит своей деятельности. И к 2015-му, 2018 году преступность сократилась на 38%, - пояснила Наталья Шевчик.

По ее словам, сейчас в регионе действует круглосуточная служба экстренного реагирования, отрабатывающая вызовы по каждому случаю с ребенком. В зависимости от конкретной ситуации, на помощь выезжают не менее трёх человек.

Также действует служба психологического сопровождения, работающая с жертвами насилия. По мнению Натальи Шевчик, без работы этих служб было бы сложно обойтись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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