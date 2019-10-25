В Тюмени наблюдаются пробки 8 баллов

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-25T16:01:50+03:00

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В Тюмени зафиксированы пробки в 8 баллов. Согласно информации, предоставленной сервисом «Яндекс.Пробки», наибольшее затруднение движения наблюдается в центре города.

Дольше всего водителям предстоит простоять на улицах: Профсоюзная, Ленина, 50 лет Октября. Также местами затруднено движения на улицах Республики, Герцена, Московский тракт.

Следует отметить, что по данным сервиса наиболее загруженными магистралями в середине дня стали улица Пермякова к Федюнинского (5 баллов), Алебашевская - Профсоюзная из центра (5 баллов), улица 50 лет Октября в обе стороны (5 баллов).

Также крупнейшая пробка в период 16:27 наблюдалась на улице Ленина. Она продержалась 4 часа и растянулась на 1.7 км и протянулась от улицы Семакова до улицы Мориса Тореза.

При этом на одной магистрали было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это улица Пермякова к 50 лет Октября. Там пробка составила 4 балла, что на 2 балла ниже обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU