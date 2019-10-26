В этом году налог за новостройки оплатят более 100 тысяч тюменских собственников

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-26T10:57:14+03:00

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Жителям Тюмени, проживающим в новостройках, в этом году предстоит оплатить имущественный налог. По данным УФНС по Тюменской области, новая обязанность возникла более чем 100 тысяч владельцев квартир.

Ранее налогообложение недвижимого имущества в Тюменской области осуществлялось исходя из инвентаризационной стоимости, следовательно, у объектов, введенных в эксплуатацию после 2013 года, налоговая база отсутствовала, и налог не начислялся.

Теперь при расчете налога всем налогоплательщикам предоставлен вычет на величину кадастровой стоимости 10 кв. м в отношении комнат, 20 кв. м - по квартирам, 50 кв. м - по жилым домам. Это необлагаемый минимум площади объекта, налог с которого не уплачивается. Заявлять такие вычеты гражданам не требуется.

Кроме того, предусмотрен переходный период, в течение которого сумма налога будет увеличиваться постепенно в течение нескольких лет, передает «Вслух.ру». Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года. Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в любом отделении банка, через платёжный терминал, а также с помощью телефона используя один из имеющихся реквизитов.

ИСТОЧНИК KP.RU