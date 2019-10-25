2019-10-25T16:22:58+03:00
Общество

Ремонт вокзала, неадекват в скорой и сожженные бюллетени: публикуем главные новости Тюмени 25 октября 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. В Тюмени будут ремонтировать здание железнодорожного вокзала. На это «Российские железные дороги» потратят почти 25 миллионов рублей. Подрядчик, который возьмется за обновление, должен будет привести в порядок стрелочные часы, оргтехнику и громкоговорители.

Обновится и охранная сигнализация, входная группу, вытяжная вентиляция и система электропитания. Срок завершения работ – 2022 год.

В Тюмени будут ремонтировать здание железнодорожного вокзала. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени будут ремонтировать здание железнодорожного вокзала.Фото: Вадим Бегун

2. Разъяренный 30-летний тюменец чуть не разбил машину скорой медицинской помощи. Стало известно, что он уже 96 раз с начала года вызывал к себе медиков на дом. Только за вчерашний день – дважды. Оба раза так и не закончились госпитализацией.

В первый раз тюменец не доехал в больницу по причине собственной агрессии: мужчина начал крушить машину, пытаясь выбить стекла. Во второй раз произошло все то же самое. Теперь руководство Станции скорой медицинской помощи намерено провести служебное расследование.

Разъяренный 30-летний тюменец чуть не разбил машину скорой медицинской помощи. Фото: Вадим Бегун

Разъяренный 30-летний тюменец чуть не разбил машину скорой медицинской помощи.Фото: Вадим Бегун

3. Сегодня тюменский избирком прокомментировал инцидент с найденными в лесу сожженными бюллетенями. Там заявили, что комментарий в СМИ о том, что «избирательные бюллетени после выборов хранятся в опечатанных мешках в течение пяти лет», является не достоверным. Информация о якобы имевшем место уничтожении в октябре этого года бюллетеней, которые хранились в ТИК вблизи микрорайона «Войновка», также не подтвердилась. Все они были уничтожены, что подтверждается соответствующим актом.

Кстати, установить происхождение обгоревших бюллетеней не представляется возможным: в них нет информации о номерах избирательных участков, не читаем оттиск печати и подписи членов соответствующей участковой избирательной комиссии.

4. Сегодня стало известно, что насильник собственной малолетней падчерицы проведет в колонии строгого режима двенадцать лет. Преступление произошло в декабре 2017 года, когда тюменец находился в квартире, где проживал со своей сожительницей и ее дочерью.

Он изнасиловал 11-летнюю девочку, тем самым нарушив ее нормальное психологическое развитие, право на половую неприкосновенность и причинив моральные страдания.

5. В Тюмени распродает свое имущество обанкротившийся Сибирский банк реконструкции и развития. На торги выставлены три нежилых помещения стоимостью 5,5 миллионов рублей, шкафы для документов, вывеска, телефонная канализация и мебель.

Все это оценивается в десять миллионов рублей. Кому интересно, торги пройдут на электронной площадке Российского аукционного дома с 30 октября этого года 28 марта следующего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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