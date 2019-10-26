2019-10-26T08:34:55+03:00
Общество

Десятки школьников стали участниками «Театральных гонок» в Ялуторовске

Квест, проведенный впервые, организовали специалисты Молодежного центра
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ялуторовске прошла первая квест-игра «Театральные гонки». В ней приняли участие команды четырех школ и одна команда Ялуторовского медицинского колледжа.

Интересный квест подготовили специалисты Молодежного центра Мария Егорова и Виктория Балдук. «Гонки» включали шесть станций, расположенных на центральных улицах города. Каждой команде численностью десять человек были выданы маршрутные листы с зашифрованными местами расположения станций.

По словам организаторов, главная цель квеста – развитие креативности и творческих способностей. Поэтому ребятам в этот день пришлось проявить себя с разных сторон, передает «Тюменская область сегодня». Так, участники попробовали себя в роли гримеров и проверили свои знания саундтреков известных фильмов.

После прохождения квеста участников собрали в холле Молодежного центра. Всех ждал горячий чай и сладкие призы. Лучшей стала команда медицинского колледжа. Второе место заняла школа №1. На третьей строчке разместилась школа имени Декабристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше 900 человек присоединились к тюменскому проекту «Дыши свободно»
В Тюмени стартовал родительский форум «Подростки, родители, Rock’n’roll»
Тюменских родителей научат диагностировать речь ребенка
Орлы - на связи! МегаФон сделает роуминг без границ для птиц
Школьники Упоровского района посоревнуются в 3D-моделировании
Погода в Тюмени 26 октября: дождь и мокрый снег
Александр Моор: нацпроекты гармонично вписались в систему госпрограмм развития Тюменской области
Ремонт вокзала, неадекват в скорой и сожженные бюллетени: публикуем главные новости Тюмени 25 октября 2019
Наталья Шевчик рассказала о сокращении подростковой преступности в Тюменской области
В Тюмени наблюдаются пробки 8 баллов
В Тюмени на два часа обесточат светофоры
Тюменка пришла в вуз с «липовым» аттестатом о среднем образовании
Три женщины обманули тюменский банк, похитив миллионы рублей под видом ипотеки
Где провести новогодний корпоратив в Тюмени?
Сейфы, вывеска, шкафы: тюменский банк-банкрот распродает свое имущество
Тюменские предприятия-должники выплатили работникам более полумиллиарда рублей
Съездил за сигаретами: тюменцу грозит тюрьма за пьяную поездку в магазин
Полпред президента оценил реализацию нацпроектов в Тюменской области
В Тюмени изменились схемы движения маршрутов №36 и №40
Александр Моор рассказал о Заслуженном пилоте РФ Владимире Синдееве
Тюменский избирком прокомментировал инцидент с найденными в лесу сожженными бюллетенями
Грани добра и зла в юридическом бизнесе обсудили на пресс-конференции в Тюмени
Разъяренный тюменец начал крушить машину скорой во время транспортировки
Оштрафованная на крупную сумму тюменская птицефабрика не спешит исправляться