Десятки школьников стали участниками «Театральных гонок» в Ялуторовске

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-26T08:34:55+03:00

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В Ялуторовске прошла первая квест-игра «Театральные гонки». В ней приняли участие команды четырех школ и одна команда Ялуторовского медицинского колледжа.

Интересный квест подготовили специалисты Молодежного центра Мария Егорова и Виктория Балдук. «Гонки» включали шесть станций, расположенных на центральных улицах города. Каждой команде численностью десять человек были выданы маршрутные листы с зашифрованными местами расположения станций.

По словам организаторов, главная цель квеста – развитие креативности и творческих способностей. Поэтому ребятам в этот день пришлось проявить себя с разных сторон, передает «Тюменская область сегодня». Так, участники попробовали себя в роли гримеров и проверили свои знания саундтреков известных фильмов.

После прохождения квеста участников собрали в холле Молодежного центра. Всех ждал горячий чай и сладкие призы. Лучшей стала команда медицинского колледжа. Второе место заняла школа №1. На третьей строчке разместилась школа имени Декабристов.

ИСТОЧНИК KP.RU