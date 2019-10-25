Три женщины обманули тюменский банк, похитив миллионы рублей под видом ипотеки

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-25T15:14:34+03:00

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В Тюменской области будут судить двух ранее уже судимых жительниц областного центра и их сообщницу-тоболячку. Женщины обвиняются в мошенничестве, одна из них еще и подделала документ.

– В мае 2015 года двум тюменкам стало известно, что они будут привлечены к уголовной ответственности по другому уголовному делу за мошенничество. Тем временем, на одну из них была оформлена квартира в еще строящемся доме. В счет частичной оплаты жилья женщины внесли совместные накопления, а чтобы избежать наложения ареста на квартиру, они заключили договор переуступки доли жительнице Тобольска. После этого аферистки задумали совершить еще одну сделку с квартирой, оформить ипотечный кредит, а полученные средства похитить, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Позже тоболячка перестала выходить на связь, тогда местные жительницы привлекли к афере свою знакомую-тоболяку, которая похожа на свою землячку. В октябре того же года был заключен договор о переуступки доли с жителем Нового Уренгоя, на которого был оформлен ипотечный кредит в сумме 2,7 миллионов рублей. В тайне от него в его паспорте одна из обвиняемых поставила штамп о расторжении брака, чтобы не брать согласия его супруги.

Прокуратура региона утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Женщинам грозит до десяти лет лишения свободы, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU