2019-10-26T07:00:12+03:00
Общество

Школьники Упоровского района посоревнуются в 3D-моделировании

В конкурсе примут участие ученики 5-7 классов
Марина Васильева
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В Упоровском районе пройдет первый конкурс по 3D-моделированию. Фото pixabay.comВ Упоровском районе пройдет первый конкурс по 3D-моделированию. Фото pixabay.com
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В Упоровском районе пройдет первый конкурс по 3D-моделированию. Он состоится на базе «Точки роста» в поселке Емуртлинском 30 октября.

Свои умения продемонстрируют учащиеся 5-7 классов. Команда может включать в себя от одного до трех ребят. Участвовать будут все пять кустовых школ и их структурные подразделения, передает «Тюменская линия».

- Каждая команда заранее продумывает проект, который планирует воплотить в день конкурса. Некоторые уже готовятся и приезжали в центр, чтобы начать работу», - рассказала руководитель центра «Точка роста» Светлана Киселёва, добавив, что по итогам первого конкурса победители получат дипломы.

Следует отметить, что с момента открытия «Точки роста», которое состоялось 20 сентября, помещения центра востребованы каждый день. Учителя технологии составили программы и приезжают на занятия по графику. Так, на уроках технологии по теме обработки материалов, в частности пластика, побывали все 300 пятиклассников района. С 25 октября стартуют занятия для шестиклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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