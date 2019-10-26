Тюменских родителей научат диагностировать речь ребенка

СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-26T07:28:22+03:00

Мам и пап «молчунов» ждут на встрече с психологом

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В областной столице пройдет встреча для родителей детей с проблемами речи. Разобраться в причинах «молчания» ребенка мамам и папам поможет логопед и детский психолог.

Встреча под названием Волшебная пилюля или что делать, если ребенок не говорит?» пройдет в это воскресенье, 27 октября.

- Молчание молчанию рознь! Многих мам волнует вопрос: «Когда начинать волноваться, если ребёнок не говорит?» «Как увидеть и распознать необходимость срочно обратиться к специалистам», «В каком случае я могу справиться своими силами?» «Что мне делать, чтобы помочь ребенку заговорить?!», - рассказывают организаторы – центр «Дзержинец». - Все ответы на эти вопросы мамы и папы смогут получить на нашей встрече.

Спикером мероприятия станет Рамазанова Елена Сергеевна, логопед, детский психолог, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства Тюменского государственного университета. Вместе с родителями она разберет тревожные «флажочки» на которые необходимо обращать внимание. Поговорят о возрастных нормах и вариантах их задержек, о том, что укладывается в варианты нормы, а что является ее нарушением.

Также родителей научат простым приемы самодиагностики развития речи у ребенка. Обсудят и основные показатели, возраст ребенка, когда нужна помощь специалистов. Поговорят о том, как родители могут помочь ребенку заговорить и обсудят конкретные шаги по преодолению задержки речевого развития,

Встреча состоится 27 октября в 11.00 по адресу: ул. Механическая, 31/1 молодежное пространство «Город молодых». Необходима предварительная запись по телефону 51-50-20

ИСТОЧНИК KP.RU