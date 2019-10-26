2019-10-26T07:28:22+03:00
Общество

Тюменских родителей научат диагностировать речь ребенка

Мам и пап «молчунов» ждут на встрече с психологом
Марина Васильева
Поделиться:
Разобраться в причинах «молчания» ребенка мамам и папам поможет логопед. Фото pixabay.comРазобраться в причинах «молчания» ребенка мамам и папам поможет логопед. Фото pixabay.com
Изменить размер текста:

В областной столице пройдет встреча для родителей детей с проблемами речи. Разобраться в причинах «молчания» ребенка мамам и папам поможет логопед и детский психолог.

Встреча под названием Волшебная пилюля или что делать, если ребенок не говорит?» пройдет в это воскресенье, 27 октября.

- Молчание молчанию рознь! Многих мам волнует вопрос: «Когда начинать волноваться, если ребёнок не говорит?» «Как увидеть и распознать необходимость срочно обратиться к специалистам», «В каком случае я могу справиться своими силами?» «Что мне делать, чтобы помочь ребенку заговорить?!», - рассказывают организаторы – центр «Дзержинец». - Все ответы на эти вопросы мамы и папы смогут получить на нашей встрече.

Спикером мероприятия станет Рамазанова Елена Сергеевна, логопед, детский психолог, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства Тюменского государственного университета. Вместе с родителями она разберет тревожные «флажочки» на которые необходимо обращать внимание. Поговорят о возрастных нормах и вариантах их задержек, о том, что укладывается в варианты нормы, а что является ее нарушением.

Также родителей научат простым приемы самодиагностики развития речи у ребенка. Обсудят и основные показатели, возраст ребенка, когда нужна помощь специалистов. Поговорят о том, как родители могут помочь ребенку заговорить и обсудят конкретные шаги по преодолению задержки речевого развития,

Встреча состоится 27 октября в 11.00 по адресу: ул. Механическая, 31/1 молодежное пространство «Город молодых». Необходима предварительная запись по телефону 51-50-20

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свыше 900 человек присоединились к тюменскому проекту «Дыши свободно»
В Тюмени стартовал родительский форум «Подростки, родители, Rock’n’roll»
Десятки школьников стали участниками «Театральных гонок» в Ялуторовске
Орлы - на связи! МегаФон сделает роуминг без границ для птиц
Школьники Упоровского района посоревнуются в 3D-моделировании
Погода в Тюмени 26 октября: дождь и мокрый снег
Александр Моор: нацпроекты гармонично вписались в систему госпрограмм развития Тюменской области
Ремонт вокзала, неадекват в скорой и сожженные бюллетени: публикуем главные новости Тюмени 25 октября 2019
Наталья Шевчик рассказала о сокращении подростковой преступности в Тюменской области
В Тюмени наблюдаются пробки 8 баллов
В Тюмени на два часа обесточат светофоры
Тюменка пришла в вуз с «липовым» аттестатом о среднем образовании
Три женщины обманули тюменский банк, похитив миллионы рублей под видом ипотеки
Где провести новогодний корпоратив в Тюмени?
Сейфы, вывеска, шкафы: тюменский банк-банкрот распродает свое имущество
Тюменские предприятия-должники выплатили работникам более полумиллиарда рублей
Съездил за сигаретами: тюменцу грозит тюрьма за пьяную поездку в магазин
Полпред президента оценил реализацию нацпроектов в Тюменской области
В Тюмени изменились схемы движения маршрутов №36 и №40
Александр Моор рассказал о Заслуженном пилоте РФ Владимире Синдееве
Тюменский избирком прокомментировал инцидент с найденными в лесу сожженными бюллетенями
Грани добра и зла в юридическом бизнесе обсудили на пресс-конференции в Тюмени
Разъяренный тюменец начал крушить машину скорой во время транспортировки
Оштрафованная на крупную сумму тюменская птицефабрика не спешит исправляться