2019-10-25T15:23:34+03:00
Происшествия

Тюменка пришла в вуз с «липовым» аттестатом о среднем образовании

По факту подделки документов возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка подделала аттестат о среднем образовании. Фото - pixabay.com.Тюменка подделала аттестат о среднем образовании. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени местная жительница решила стать учащейся одного из вузов областного центра. Вот только начала она не с того: девушка предоставила в учебное заведение подделку.

Накануне тюменские полицейские возбудили уголовное дело по факту подделки документа. Стражам правопорядка удалось выяснить, что в один из колледжей областной столицы пришла абитуриентка.

– Для поступления в учебное заведение девушка предъявила пакет документов, в том числе и аттестат о среднем образовании. Подлинность документа вызвала сомнения у работников образовательного учреждения, после чего те обратились в полицию. Проведенная экспертиза подтвердила сомнения заявителей, документ оказался поддельным, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. «Липовой» школьнице грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет либо лишение свободы на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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