Сейфы, вывеска, шкафы: тюменский банк-банкрот распродает свое имущество

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-25T14:08:00+03:00

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В Тюмени с молотка уйдет имущество обанкротившегося Сибирского банка реконструкции и развития. Среди прочего – вывеска и телефонная канализация.

Из информации, размещенной на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов, следует, что на торги выставлена недвижимость банкрота. Так, за три нежилых помещения, которые находятся на территории областного центра, планируется выручить порядка пяти с половиной миллионов рублей.

Стоимость же всего продаваемого имущество, куда, помимо прочего, входят шкафы для документов, вывеска, телефонная канализация и мебель, составляет около десяти миллионов рублей. Торги пройдут на электронной площадке Российского аукционного дома с 30 октября этого года 28 марта следующего.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Агентству по страхованию вкладов не удалось реализовать имущество обанкротившегося "Тюменьагропромбанка". Дорогие иномарки остались без хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU